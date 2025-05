Tmw - Al Napoli piace mezzo Bologna: da Ferguson a Beukema, ma nonn solo

vedi letture

Il Napoli guarda tanto in casa Bologna per il mercato che verrà. A scriverlo è Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, nel suo editoriale per il portale: "Una stagione incredibile con un obiettivo come lo scudetto ora più che mai alla portata. Il Napoli progetta il futuro per costruire una squadra più forte anche in vista della Champions League. La società azzurra ha intenzione di piazzare un colpo per reparto. A centrocampo un un elemento di qualità verrà inserito anche perché il futuro di Anguissa resta incerto nonostante sia scattata l’opzione per l’allungamento fino al 2027. Mourinho lo vorrebbe infatti al Fenerbahce. In questo settore i nomi sono diversi.Frattesi e Pellegrini sono due idee, che hanno costi molto alti ma oltre a loro il Napoli negli ultimi tempi ha messo nel mirino anche Ferguson, che è ormai un punto di riferimento fondamentale del Bologna.

Un giocatore dal rendimento costante e di grande qualità. È chiaro che anche questa è un’operazione non semplice visto che il club rossoblù chiede molto per i suoi gioielli. E il discorso vale anche per Beukema, Lucumi e Castro. Il Napoli guarda sempre in casa Bologna anche per il ruolo di esterno offensivo. Non va trascurata l’ipotesi Orsolini, che è stato ulteriormente valorizzato nel suo ruolo dal sistema di gioco di Italiano. Ma i riflettori del Napoli sono sempre accesi anche su Paixao del Feyenoord e Callum Hudson-Odoi del Nottingham Forest".