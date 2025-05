Tmw - Osimhen, l'ingaggio rende l'Arabia la destinazione più probabile: le ultime

Quale futuro per Victor Osimhen? Rientrerà al Napoli, con le valigie pronte, ma dove andrà poi? Le ultime arrivano da Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, che nel suo editoriale si esprime così: "Per quanto riguarda il futuro di Osimhen la storia è ormai ampiamente scritta. L’attaccante nigeriano rientrerà dal prestito al Galatasaray ma non resterà in azzurro. Resta la prima scelta della Juventus ma è evidente che la trattativa è tutta in salita.

De Laurentiis punta a cederlo all’estero (dove c’è una clausola da 75 milioni). Il Manchester United si sta un po’ defilando. L’alto ingaggio (oltre 10 milioni di euro) non aiuta e per questo al momento una pista probabile potrebbe essere quella araba dove resta forte l’interesse dell’Al Hilal. Il Napoli infine sta seguendo con grande attenzione Fortini, esterno difensivo sinistro della Juve Stabia ma di proprietà della Fiorentina".