Tmw - Il portiere meno battuto e con più clean sheet, ma Meret resta in scadenza

vedi letture

Su 35 partite di campionato fin qui disputate il Napoli ne ha chiuse 17 senza subire reti. E' un dato enorme, che spiega perché in questo momento la squadra di Antonio Conte è in vetta alla classifica, a +3 sull'Inter a tre giornate dalla fine. E' un primo posto che si fonda sulla solidità difensiva, su quella che è per distacco la miglior difesa della Serie A con 25 reti subite in 35 partite. L'Inter che insegue ne ha incassati 33. Più in generale, quella partenopea è la miglior difesa dei top cinque campionati europei.

A guidare la difesa anche in questa stagione c'è Alex Meret, portiere del Napoli dall'estate 2018. Da quando De Laurentiis versò 27.5 milioni di euro per acquistare dall'Udinese sia lui che Karnezis. L'estremo difensore friulano in queste sette stagioni non è sempre stato titolare, ma negli ultimi tre anni nessuno l'ha schiodato dai pali del Maradona e quest'anno ha probabilmente completato il suo processo di maturazione dando vita alla migliore stagione della sua carriera. I suoi interventi decisivi da agosto in poi non si contano, è uno dei segreti del Napoli capolista.

Eppure Meret a meno di due mesi dalla scadenza del contratto non ha ancora firmato il rinnovo, anche se le parti da mesi si dicono fiduciose e a un passo dall'accordo. A marzo il suo procuratore Federico Pastorello parlò di accordo praticamente raggiunto proprio ai microfoni di TMW: "Effettivamente è stata una trattativa molto complicata, è il gioco delle parti. La cosa che hanno in comune Alex e il Napoli è che vogliono comunque continuare a lavorare assieme, credo che questo sarà alla fine la chiave per dirimere gli ultimi dettagli". Un mese e mezzo più tardi però quella firma ancora non c'è. Anche in settimana Pastorello e Manna ne hanno discusso. Anche questa volta trapelano passi avanti e tanta fiducia, ma alla scadenza manca sempre meno e la firma ancora non si vede...