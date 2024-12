Tmw - Conte ha bocciato Rafa Marin: vuole un difensore a gennaio

vedi letture

Conte lo ha quindi bocciato, forse perché troppo acerbo, sicuramente troppo distante dal livello di Buongiorno.

Conte ha bocciato Rafa Marin. Vuole un nuovo difensore per gennaio. Questo il titolo di un articolo dedicato al Napoli sul portale Tuttomercatoweb, che si concentra sulle strategie di Antonio Conte per il mercato di gennaio: "Perché se è vero che Juan Jesus non è considerato come un possibile sostituto per i titolari, c'è da tenere conto di Rafa Marin, spagnolo arrivato in estate dal Real Madrid e che per ora è un desaparecido sotto il Vesuvio. Una situazione che ricorda molto da vicino alcune già vissute nel suo primo anno di Juventus: Eljero Elia, inseguito per diverso tempo e pagato abbastanza, finito subito ai margini nonostante un discreto curriculum. Qui non basta che sia uscito dai merengue, né che abbia fatto molto bene all'Alaves, tanto da indurre De Laurentiis a investirci circa 12 milioni di euro.

Conte lo ha quindi bocciato, forse perché troppo acerbo, sicuramente troppo distante dal livello di Buongiorno. Anche in quest'ottica si può vedere un cambiamento nel modulo tattico, perché di fatto non c'è un terzo difensore che possa sopperire all'assenza di Rrahmani e dell'ex Torino.

Per questo la richiesta, oltre a un terzino a destra, è quella di un centrale. Qualcuno che possa essere già pronto e rappresenti un'alternativa reale. Non sarà semplicissimo, ma non è detto che il Napoli non possa investire dopo avere già speso molto tra giugno e agosto, dietro solamente alla Juventus".