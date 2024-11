Tmw - Icardi ko induce il Galatasaray a tenersi Osimhen: ora vuole riscattarlo

vedi letture

L'infortunio al ginocchio per Mauro Icardi rischia di influenzare anche il mercato intorno a Victor Osimhen. Perché il centravanti nigeriano è attualmente in prestito al Galatasaray, ma ha la possibilità di salutare se qualcuno dovesse pagare la clausola risolutoria - da circa 80 milioni - al Napoli. Oppure se gli stessi azzurri dovessero ricevere una proposta molto importante potrebbero richiamarlo per poi venderlo. Così il problema per il club turco sarebbe davvero molto gravoso, senza il centravanti argentino né Osimhen che, in Super Lig, si sta dimostrando dominante come e più di quanto succedeva in Serie A.

La doppietta con il Tottenham è solo l'ultima delle grandi partite che sta disputando. Per questo il Galatasaray stava provando a trovare una quadratura per regalarselo, anche se la sensazione è che ci saranno altri grandi club di Premier League che lo punteranno: a Napoli era inavvicinabile, con una valutazione da clausola risolutoria, invece a giugno sarà ridimensionata intorno ai 70 milioni, decisamente più accessibile.

Rimane però una situazione paradossale. Perché per Icardi probabilmente la stagione sarà finita, mentre per Osimhen potrebbe fermarsi a metà, se dovesse arrivare la proposta giusta. Non è detto che non sia un bene per il Napoli che, in questo senso, sa di avere libertà di azione. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.com.