Tmw - Manna al Napoli, Micheli e Mantovani non si muovono: Scala nuovo capo scout Juve?

Proseguono le indiscrezioni su quella che sarà la nuova dirigenza della Juventus, scrive Tuttomercatoweb. Come vi abbiamo raccontato già in mattinata, Giovanni Manna partirà per iniziare la sua nuova avventura da direttore sportivo del Napoli e Stefano Stefanelli, insieme a Giuseppe Pompilio, storico braccio destro di Giuntoli sin dai tempi del Carpi che è attualmente nell'organigramma della società azzurra, entreranno invece a far parte del gruppo dirigenziale della Juventus. Il contratto di Pompilio con il Napoli, come quello di Meluso, è in scadenza a giugno e farebbe dunque il percorso inverso di Manna.

Nuovo capo scout. Ma non finisce qui. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw la Juventus sta pensando anche a Matteo Scala come nuovo capo scout, con il dirigente che attualmente è sotto contratto con il Genoa. Nelle ultime ore si era parlato anche di Micheli e Mandovani, sempre dal Napoli, ma entrambi dovrebbero restare nel capoluogo campano.