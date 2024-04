Tmw - Per Conte pronto ricco contratto pluriennale: ADL non vuole aspettare troppo

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, si è espresso così nel suo editoriale

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, si è espresso così nel suo editoriale: "Manca poco più di un mese alla fine della stagione e il Napoli sta provando ad accelerare per sistemare i primi tasselli per il prossimo anno. È chiaro che lo snodo centrale è rappresentato anche dall’allenatore. De Laurentiis ha provato tre soluzioni diverse (con Garcia, Mazzarri e ora Calzona) ma i risultati non sono stati all’altezza del valore della squadra. In questo momento il sogno è sempre rappresentato da Conte.

Per lui sarebbe pronto un ricco contratto pluriennale. È evidente che il presidente non potrà aspettare troppo anche perché la programmazione deve rispettare tempi precisi. In alternativa stanno salendo le quotazioni di Gasperini, che peraltro ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta. Un’idea del passato che è tornata di forte attualità. Attenzione anche a Pioli se, come sembra, la sua avventura al Milan terminerà. Più defilata in questo momento la candidatura di Vincenzo Italiano, che lascerà la Fiorentina dopo tre anni. Il tema centrale non è solo l’allenatore ovviamente".