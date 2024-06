Tmw - Psg su Kvara, ma il Napoli vuole trattenerlo: se va via c'è però un favorito

Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24 parlando del futuro di Kvaratskhelia: “La gestione non è semplice e i fatti son chiari. Lui ha una richiesta ufficiale del PSG che come stipendio è più alta. Il Napoli vorrebbe trattenerlo, ma sarà una trattativa di rinnovo al rialzo. Non so se riuscirà a tenerlo. Se va via il nome è Chiesa“.