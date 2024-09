Tmw - Tchatchoua, il Napoli potrebbe riprovarci a gennaio: ci pensa anche l'Inter

Come scrive Tmw, Jackson Tchatchoua è una delle più belle sorprese di questo avvio di campionato, anche se le sue qualità si erano già notate nel corso della passata stagione. Classe 2001, l'esterno dell'Hellas Verona è cresciuto nei migliori settori giovanili del Belgio ed è stato l'ennesima grande intuizione del direttore sportivo Sean Sogliano, l'uomo che ha rivoluzionato più volte la formazione scaligera - per necessità - non sbagliando praticamente un colpo. Simone Inzaghi e Antonio Conte, Inter e Napoli, seguono con grande interesse l'evoluzione del camerunese, che già a gennaio potrebbe cambiare squadra.