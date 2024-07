Tuttosport - ADL ha buttato 70mln sul mercato in un anno: ora sono in lista partenze

Settanta milioni, forse tutti buttati. Sono i soldi spesi sul mercato da Aurelio De Laurentiis, praticamente a vuoto secondo Tuttosport: "Il coach salentino ha molti dubbi sull'operato del duo De Laurentiis-Micheli della scorsa stagione. Nella lunga lista dei partenti figura anche Lindstrom, un investimento da 32 milioni di euro. Sul danese c’è il forte interesse dell’Everton, che ha un accordo con il Napoli per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

E poi Cajuste, un esborso di 12 milioni, ma anche lui sembra destinato all’addio. Natan è Ngonge, invece, saranno valutati nel ritiro di Castel di Sangro. In totale, quindi, De Laurentiis l’anno scorso ha speso ben 70 milioni di euro per i rinforzi e con il rischio che di questi non rimanga nessuno".