Tuttosport insiste: "Nella lista per il nuovo ds del Milan c'è anche Manna"

vedi letture

Il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e, oltre ai nomi di Igli Tare e Tony D'Amico, secondo Tuttosport resiste anche quello di Giovanni Manna: "Nella lista di Furlani, oltre ad alcuni candidati all'estero che però non convincono fino in fondo, ci sarebbero anche altri due profili: quello di Giovanni Manna del Napoli (che però non intende lasciare il club per cui ha firmato la scorsa estate fino al 2029) e di Giovanni Sartori del Bologna (che però a febbraio ha rinnovato fino al 2027 e promesso a Saputo di voler restare).

Entrambi sembrano essere sullo sfondo. D'Amico, invece, è un nome che ritorna, che da due-tre mesi è lì, mai sullo sfondo, ma sempre alle spalle del candidato di volta in volta in vetrina. Prima Paratici, ora Tare. Domani sarà D'Amico? Chissà, magari dopo Pasqua se ne saprà qualcosa in più".