Tuttosport - Resiste l'idea di scambio con la Juventus Raspadori-Chiesa

Giacomo Raspadori alla Juventus e Federico Chiesa al Napoli? Un affare possibile, stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport: "Un’idea non ancora trasformata in parola, ma che aleggia nell’aria a Torino e a Napoli. Un’idea figlia di due situazioni che potrebbero incastrarsi perfettamente, come due pezzi du un puzzle che però è ancora presto per mettere sul tavolo.

Perché hanno qualche angolo da smussare e perché potrebbe essere avvantaggiato chi farà la seconda mossa. I pezzi in questione sono le situazioni di Federico Chiesa alla Juventus e di Giacomo Raspadori al Napoli", si legge sul quotidiano piemontese.