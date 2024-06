Il Cagliari vuole confermare Gaetano, stop di Conte: vuole valutarlo in ritiro

Il Cagliari conferma la strategia sui riscatti. Lo scrive stamattina Il Corriere dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Cagliari conferma la strategia sui riscatti. Lo scrive stamattina Il Corriere dello Sport. Gaetano Oristanio non verrà acquistato alle cifre fissate, circa 4 milioni di euro: il giovane centrocampista può rimanere solo con uno sconto. Di certo, i rossoblù vorrebbero la conferma di Gianluca Gaetano, destinato però a rientrare a Napoli per essere valutato da Antonio Conte. Tornando al Cagliari, sono confermati anche i piani per Eldor Shomurodov: l’uzbeko lascerà la Sardegna e tornerà per il momento alla Roma.