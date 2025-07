Il Galatasaray non si ferma, Tmw: se salta Osimhen, occhi su Kean o Kolo Muani

Il Galatasaray è deciso a rinforzare il proprio reparto offensivo con un grande nome in vista della prossima stagione. Il sogno principale resta Victor Osimhen, reduce da una stagione a Istanbul e considerato il profilo ideale per guidare l’attacco. Tuttavia, il Napoli non è disposto a fare sconti: la clausola rescissoria da 75 milioni di euro resta l’unica via per arrivare al centravanti nigeriano. Questa cifra, al momento, rappresenta un ostacolo importante per il club turco, che continua comunque a monitorare la situazione sperando in un’evoluzione favorevole.

Nel frattempo, il Galatasaray non vuole farsi trovare impreparato e ha già cominciato a valutare delle alternative di livello. Tra i nomi emersi nelle ultime ore figura quello di Moise Kean, attaccante della Fiorentina che ha attirato l’interesse di diversi top club dopo un’ottima stagione. Il club turco sarebbe disposto a pagare la clausola da 52 milioni di euro presente nel contratto dell’ex Juventus, che scade il 15 luglio. Un’altra pista porta a Randal Kolo Muani, centravanti di proprietà del PSG ma reduce da sei mesi in prestito alla Juventus. I bianconeri lo vorrebbero trattenere, ma il Galatasaray ha ricevuto il suo nome come possibile opzione sul mercato. A riportarlo è Tuttomercatoweb.