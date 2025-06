Il Napoli ci ha provato per Woltemade! Retroscena Bild: ha rifiutato pure il Chelsea

Nick Woltemade, talentuoso attaccante dello Stoccarda e protagonista agli Europei Under 21 con la Germania, ha preso una decisione netta riguardo il suo futuro. Nonostante le avances di top club europei, il giovane tedesco ha espresso una chiara preferenza per il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla Bild, Woltemade avrebbe rifiutato categoricamente le offerte pervenutegli questa mattina dal Chelsea e dal Napoli. Una scelta forte, dettata dalla sua ferma volontà di vestire la maglia bavarese.

L'attaccante, evidentemente attratto dal progetto del Bayern, ha dimostrato di avere le idee chiare, mettendo la sua attenzione tutta sul trasferimento a Monaco. Un chiaro segnale per i bavaresi, che ora sanno di avere in pugno il gradimento del giocatore per chiudere l'affare. Una mossa che potrebbe definire uno dei colpi giovani più interessanti di questa sessione di mercato. Tuttavia il prezzo che fanno a Stoccarda è elevato: si parla di 60 milioni di euro come base d'asta.