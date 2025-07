Il Napoli resta freddo su Milinkovic-Savic. Ma il Torino già sceglie il sostituto

vedi letture

Wladimiro Falcone è in pole position per sostituire Vanja Milinkovic-Savic tra i pali del Torino. Il portiere serbo piace molto al Napoli che però non ha ancora deciso se spendere i 19 milioni della clausola. Valutazioni in corso e altri nomi in ballo. Secondo quanto riporta il quotidiano Tuttosport, il portiere del Lecce ispira grande affidabilità agli uomini mercato granata e peraltro conosce già mister Marco Baroni, vista l'esperienza condivisa proprio in Salento.

Che ne sarà di Milinkovic-Savic?

Su Milinkovic-Savic, intanto, resta forte il Leeds: gli inglesi continuano a mostrare un interesse crescente nei suoi confronti tanto che i contatti col Toro sono continui. Si attende il pagamento della clausola di risoluzione del portiere serbo, da 22 milioni nel caso di un club estero e da 19,5 milioni se fosse un club italiano a pagarla (occhio al Napoli). Sullo sfondo si registrano, infine, i sondaggi di Monaco e Fenerbahce.