Il Roma - Per Garnacho serve rilancio di ADL. Retroscena su McTominay

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Il motivo della festa è spontaneo, non c'è un vero perché, penso che gioire in una serata bella non per qualcosa, ma gioire e basta, è l'essenza della felicità e del sogno. Conte è credibile, fuori dal campo e durante la partita con la sua gestualità. È una persona di cui ci si può fidare, ho visto Anguissa esultare come un pazzo, non lo ricordavo così, di solito è molto più calmo e posato. Vedo un'energia nuova che questo allenatore ha portato fin dal primo giorno. Anche l'operazione fiducia per Lukaku è una sorta di conforto per gli altri.

Sono sicuro che McTominay ha sentito Garnacho. Manna ha fatto due incontri con il Manchester United nel giro di poche ore, sono andati entrambi male e le parti si riaggiorneranno. Ma il Napoli non può sperare, l'unico che può cambiare idea è il presidente De Laurentiis alzando l'offerta andando incontro allo United. Se tutto il mondo dava Danilo al Napoli come trattativa fatta era perché c'era un accordo valido, ma ci sono anche le mogli che possono incidere sulle scelte di vita di un giocatore. Questo blocca anche Rafa Marin che doveva andare al Villarreal, che deve riottenere l'ok per partire, ma serve un altro difensore”.