Incredibile, Gazzetta su Frattesi: “Marotta chiede 45mln, ma al Napoli 70mln”

Quale sarà il futuro di Davide Frattesi? La domanda è d’obbligo in queste giornate di calciomercato. Il centrocampista dell’Inter non è felice dell’utilizzo in campo e potrebbe anche lasciare la formazione nerazzurra in questa finestra di trattative qualora arrivasse l’offerta giusta. Le presenze in campo non sembrano aver soddisfatto il giocatore che, chiuso da Barella nel suo ruolo, ha giocato senza continuità in questa prima parte di stagione.

Irritazione Inter

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ripercorre le tappe ripartendo dell’estate scorsa quando l’entourage del giocatore ha incontrato Ausilio per chiedere lumi sul suo impiego. La società non ha dato garanzie, si legge, con le parti che sono rimaste unite rinviando i discorsi all’estate prossima. A gennaio invece il procuratore avrebbe bussato alle porte di diversi club, modalità che non sarebbe piaciuta alla società di viale della Liberazione.

Prezzi variabili

E, sempre secondo il quotidiano, l’Inter avrebbe fissato i prezzi per un’eventuale cessione che sarebbero però diversi a seconda dei club. Per quanto riguarda la Roma, si tratterebbero di 45 milioni di euro, mentre per le rivali Juventus e Napoli la cifra salirebbe e arriverebbe a quota 70 milioni. Una cifra provocatoria intesa come una volontà a non cedere Frattesi a squadre che lotterebbero per gli stessi obiettivi dei nerazzurri.