Juan Jesus in partenza? Sky: sondaggio del Monza

Per il difensore brasiliano, che è all'ultimo anno di contratto con il club azzurro, scadenza giugno 2025, si è mosso un club di Serie A.

Juan Jesus pottrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Per il difensore brasiliano, che è all'ultimo anno di contratto con il club azzurro, scadenza giugno 2025, si è mosso un club di Serie A. Come, infatti, riferito dalla redazione di Sky Sport, il Monza ha effettuato un sondaggio per l'ex Roma.