Juanlu, Rai: il Napoli non accontenta il Siviglia, ma si può chiudere con percentuale rivendita

Ultime di mercato su Juanlu Sanchez e sulla vicenda secondo portiere direttamente da Ciro Venerato. Il giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport si è espresso così: "Altro fronte caldo dopo Bologna, è Siviglia. Il Napoli ha accordo con agenti del terzino destro Juanlu da circa 3 settimane (5 anni a 1,2 milioni più bonus indicizzati). Ma non intende soddisfare nuove richieste iberiche. Base fissa 12 milioni (si può aumentare di poco) più una serie di bonus (alcuni non impossibili da conseguire) ma oltre non si andrà.

Un possibile ponte tra i due club? Una possibile (ma per ora non decisa) percentuale di rivendita. Infine un' ultima smentita. Il portiere Falcone del Lecce non rientra nei piani azzurri. Resta in pista Milinkovic Savic ma ci sono il Leeds e il Fenerbahce di Mourinho. Non il Galatasaray che tratta Sommer e Svilar", le parole di Venerato a Rai News 24.