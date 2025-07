Juanlu-Napoli, ds Siviglia: “Per noi vale tanto e difenderemo nostre valutazioni fino alla morte!”

Juanlu Sánchez da settimane è un obiettivo concreto del Napoli, ma per ora manca l’intesa definitiva tra club. Il direttore sportivo del Siviglia, Antonio Cordón, a Estadio Deportivo ha parlato del futuro del calciatore: “Juanlu vale tanto per noi. Ma non c’è nulla da aggiungere a quanto già sapete. Ne stiamo parlando, ma restiamo sereni. Ad oggi è un calciatore del Siviglia e lavora con noi.

Dobbiamo vendere? Certo, come tutti i club spagnoli e europei, se arriva un’offerta importante siamo costretti a valutarla. Ma vendere non significa vendere male: sappiamo quanto valgono i nostri calciatori, difenderemo le nostre valutazioni e i nostri interessi fino alla morte. Se ci saranno cessioni è perché anche il Siviglia ci avrà guadagnato”.

Al momento la richiesta del club spagnolo è scesa a 17 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, mentre il Napoli rimane fermo sulla sua offerta da 15 milioni, contando sull’ok del giocatore già ottenuto da tempo. Le due parti, dunque, continuano a lavorare per trovare l’intesa economica, mentre il club azzurro ha già trovato l’accordo con Juanlu. Il terzino è reduce da una stagione con 35 presenze e 5 gol all’attivo, oltre a 5 assist.