Juanlu-Napoli, manca poco! Romano: "Distanza di 3mln e ok su futura rivendita"

Juanlu Sanchez si avvicina al Napoli. Arrivano aggiornamenti sul canale Youtube di Fabrizio Romano: "Nella giornata di ieri il Napoli ha aumentato ufficialmente la proposta economica arrivando a 14 milioni più il 10% sulla futura vendita. Il Siviglia chiede 17 più il 10%. La distanza non è ampia ma bisognerà capire se il Napoli vorrà fare un passettino in più o se il Siviglia farà un passettino indietro".

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore è in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja e aspetta novità dai suoi procuratori. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.