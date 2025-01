Kvara via a gennaio? La risposta dell'esperto di mercato Rai

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso della trasmissione '90esimo minuto' ha parlato del calciomercato del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Addio anticipato di Kvara? No, in questa sessione Kvara resta. Secondo me lavoreranno per rinnovare il contratto stabilendo una clausola, che poi possa dare l’addio a giugno. Ma in questa sessione escludo che Kvara possa assolutamente lasciare il Napoli”.

