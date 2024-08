L'Atalanta cerca sostituto Scamacca in casa Napoli: c'è l'idea Simeone

vedi letture

L'Atalanta che perde Scamacca per (almeno) 6 mesi ora ha l'impellenza di sostituirlo. Il Real Madrid è solamente fra qualche giorno e probabilmente verrà bloccata la cessione di El Bilal Touré, con lo Stoccarda che lo aveva messo nel mirino con decisione. Il maliano però non può bastare, anche perché per Gasperini non è considerato come un nove puro. Servirà un investimento sul mercato per avere un giocatore subito pronto e che non debba avere un ambientamento lungo.

Quindi spazio al nostro calcio. In particolare a due nomi: Giovanni Simeone e Andrea Pinamonti. Due situazioni differenti, perché l'argentino è il "secondo" di Osimhen a Napoli, aveva chiesto la cessione già a dicembre scorso perché voleva giocare di più, ma per essere la punta di riserva ha un ingaggio abbastanza importante. La cifra per prenderlo non è poi così alta, fra i 10 e i 15 milioni, oltre ad avere già lavorato con il direttore dell'area tecnica Tony D'Amico per una stagione al Verona.