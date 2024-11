L'azzurro Sgarbi è finito nel dimenticatoio al Bari: partenza a gennaio?

Dopo l’ottima stagione con l’Avellino in Serie C, dove ha segnato sette reti e fornito oltre dieci assist in 34 presenze di campionato, per Lorenzo Sgarbi in estate era arrivata la chiamata del Bari in Serie B. Il classe 2001 infatti fu uno dei primi acquisti del club pugliese dove inizialmente aveva trovato la titolarità scendendo in campo sempre nelle prime sei giornate di campionato prima di finire in panchina e rientrare, per appena una ventina di minuti, contro la Salernitana nell’ultimo turno.

Le prestazioni sotto tono del ragazzo, compresa quella contro i campani in cui non è riuscito a lasciare il segno, e l’arrivo di Cesar Falletti hanno contribuito alla discesa nelle graduatorie del tecnico Moreno Longo che gli sta preferendo nel ruolo anche Sibilli e Manzari.

Per questo, come riporta Tuttobari.com, il prossimo mese e mezzo potrebbe essere decisivo per la sua permanenza in biancorosso. L’esterno offensivo dovrà dimostrare sul campo di avere le qualità, tecniche e mentali, per meritare questo palcoscenico o alla riapertura del mercato a gennaio le strade potrebbero anche dividersi.