L'Inter cerca un difensore, Buongiorno è già un rimpianto? Che affare di ADL

vedi letture

In estate l'Inter si era interessata ad Alessandro Buongiorno ma non riuscì a proseguire nell'affare per due motivi: per l'aspetto economico e perché la difesa era numericamente al completo con De Vrij e Acerbi come centrali.

Oggi forse il centrale che intanto sta dominando al centro della difesa del Napoli è un rimpianto per i nerazzurri, alla ricerca di un centrale - si parla di Bijol dell'Udinese ad esempio - dato che i due difensori di Inzaghi sono vittime di problemi fisici e non garantiscono una totale continuità pur avendo grande esperienza e assicurando ottime prestazioni quando in forma e integri. Il Napoli si gode Buongiorno, pagato 35 milioni più bonus. Oggi l'ex capitan futuro del Torino vale già molto di più. Conte se lo gode.