Lang-Napoli, dall'Olanda avvisano: "Il Psv non vuole troppe dilazioni di pagamento"

Dall'Olanda aggiornamenti sul futuro di Noa Lang, 26 anni, esterno del Psv che tanto piace al Napoli. Secondo AD, l'accordo manca, non c'è ancora intesa tra i due club anche se la distanza non è eccessiva. La valutazione del Psv è di circa 30 milioni, in ballo diversi bonus, ma il nodo principale sono i termini e le modalità di pagamento.

Secondo la stampa locale, infatti, il club olandese non vuole dilazioni di pagamento, non vuole rate, vuole una cifra da ottenere subito, una base fissa che sia solida. Una condizione di partenza, questa, essenziale per trattare col Napoli e per arrivare a ottenere l'accordo, la fumata bianca. Non ci sono problemi invece con il giocatore: c'è già l'intesa tra le parti.