Lang-Napoli, Sky: si continua a trattare, le tre piste per il secondo esterno

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle trattative del Napoli: “Per Noa Lang non ci sono ancora novità rispetto all’offerta che ha fatto il Napoli da circa 28mln di euro, si continua quindi a trattare. Una volta raggiunto l’accordo col Psv, si dovrà andare a chiudere definitivamente con il giocatore. Calciatore già cercato dal Napoli nella scorsa finestra di gennaio, quando era stato ceduto Kvara. A gennaio si rischia di pagare di più un giocatore, invece a giugno dopo un corteggiamento di 3-4 mesi è più facile andare a raccogliere i frutti. Lang potrebbe essere un frutto da cogliere dopo la semina fatta dal Napoli a gennaio.

Questo non significa che non arriverà un altro esterno offensivo, anzi il Napoli ha voglia di andare a prenderne un altro sullo stesso livello. Quindi è vero che la pista Ndoye è in salita, soprattutto dopo gli incontri che il Napoli ha fatto, perché non c’è accordo col giocatore e col Bologna, che l’ha valutato 45mln. Un’altra opportunità è costituita da Sancho, per il quale in verità i rapporti negli ultimi giorni si sono un po’ rallentati. L’ultima è quella che porta a Chiesa, altro giocatore che il Napoli aveva già cercato a gennaio e che aveva preferito finire la stagione in Premier. Non è l’unica di cui parlano Napoli e Liverpool, perché come abbiamo detto negli ultimi giorni è ancora in piedi la trattativa per Darwin Nunez, che insieme a Lucca rappresenta il rinforzo che il Napoli ha scelto per l’attacco. Un giocatore più giovane che deve ancora dimostrare di avere quella caratura internazionale e uno che ha già il profilo internazionale. Il Napoli continua a lavorare su entrambi, prima o poi dovrà prendere una scelta”.