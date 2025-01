Le assenze fanno slittare Zerbin al Venezia: è con il gruppo a Firenze

Antonio Conte va verso ls scelta di Leonardo Spinazzola per una maglia da titolare a Firenze viste le assenze di Politano e Kvaratskhelia. Un’alternativa è Ngonge che probabilmente sarà un’arma a gara in corso, con la possibilità anche di dirottare Neres a sinistra, se l’evoluzione della partita dovesse suggerirlo.

Proprio le assenze di Politano e Kvara incidono anche sul mercato. Zerbin nei prossimi giorni dovrebbe trasferirsi al Venezia in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 3 milioni ma - scrive il Corriere del Mezzogiorno -, per il momento è rimasto al Napoli ed è partito in direzione Firenze con il gruppo di Conte. Out invece Folorunsho, destinato a trasferirsi proprio alla Fiorentina.