Lindstrom all'Everton, oggi visite e firma: le cifre complessive dell’operazione

E' il giorno delle visite mediche e della firma di Jesper Lindstrom con l'Everton. Un anno dopo averlo acquistato dall'Eintracht Francoforte per trenta milioni di euro, il Napoli ha ceduto il calciatore danese al club di Liverpool in prestito oneroso con diritto di riscatto. A scriverlo è TMW.

La società del presidente De Laurentiis incassa subito tre milioni di euro per la cessione a titolo temporaneo e poi, dovessero i toffees riscattarlo a fine stagione, altri ulteriori 22 milioni di euro per una operazione complessiva da 25 milioni di euro. Le parti in questi minuti stanno definendo gli ultimi dettagli contrattuali: già oggi, dopo aver superato i test atletici, Lindstrom si legherà al club di Premier League. Dovesse poi l'Everton decidere di riscattarlo a fine stagione, ecco che per lui scatterebbe un contratto pluriennale.