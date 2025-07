Lookman-Napoli, da Bergamo: "Ci sono anche tre big europee"

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere di Bergamo, Ademola Lookman è tentato dal Barcellona, che si aggiunge alla lista di pretendenti dopo Atletico Madrid, Arsenal e Napoli. Il club azzurro ci pensa, sarebbe un super colpo per rinforzare l'attacco. Lookman ha 27 anni. In tre stagioni italiane ha segnato 52 gol in 117 partite. A Bergamo è diventato ciò che non era mai stato prima nella sua carriera: un giocatore decisivo, determinante. In finale di Europa League, un anno fa, ha steso il Bayer di Xabi Alonso con una tripletta.

Per caratteristiche tecniche e fisiche, sarebbe la scheggia impazzita da sistemare accanto a Lukaku per un ipotetico attacco a due del Napoli. Le sponde di Big Rom, gli inserimenti di Lookman. Mix perfetto, devastante, per due giocatori che insieme si troverebbero a meraviglia. Un duo perfetto. Complementare. Le incognite, ovviamente, sono tante: economiche, perché costa tanto, ma anche di strategia, anche perché ad oggi, seguendo le mosse del ds Manna, il Napoli cerca un esterno puro (Ndoye oltre a Lang) e una prima punta (Nunez o Lucca). Lookman è un ibrido ma, per qualità, sarebbe il colpo perfetto.