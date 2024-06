Lozano lascia il PSV e vola in MLS! Esulta anche il Napoli: ecco quanto incassa

TuttoNapoli.net

Hirving Lozano è un nuovo giocatore del San Diego FC. Il messicano ha firmato un contratto di quattro anni, diventando il calciatore più pagato della nuova franchigia, all'esordio in Major League Soccer. Confermate quindi le indiscrezioni di un mese e mezzo fa, quando il San Diego ha incominciato a spingere per acquistare l'ex attaccante del Napoli, trovando una buona sponda in lui stesso e nella sua famiglia.

Lozano si trasferirà negli States solo nella prossima stagione: la sua nuova avventura comincerà a febbraio 2025, fino ad allora continuerà a vestire la maglia del PSV Eindhoven. Chucky sarà presentato giovedì 13 giugno.

Esulta anche il Napoli. Avendo mantenuto il 15% della futura rivendita, gli azzurri incasseranno 1,8 milioni di euro.