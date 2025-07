Lucca-Napoli, spunta il retroscena: ADL ha rifiutato inserimento clausola da 80mln

Napoli e Udinese hanno raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento di Lorenzo Lucca in maglia azzurra. In queste ore le due società stanno completando le ultime formalità per permettere al centravanti classe 2000 di mettersi in viaggio già domani e iniziare la sua nuova avventura sotto la guida di Antonio Conte.

Il Napoli ha puntato con decisione su Lucca, considerandolo il profilo ideale per completare il reparto offensivo al fianco di Lukaku. Nonostante l'interesse di altri club, tra cui Milan e Atalanta, gli azzurri hanno mantenuto la priorità sul giocatore, portando avanti la trattativa, riferisce Sky Sport. L’operazione si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 35 milioni di euro bonus inclusi. Nel contratto non sarà inserita alcuna clausola rescissoria da 80 milioni: il Napoli ha infatti scelto di restare fermo sulla propria linea.