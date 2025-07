Lucca non si sblocca e aumenta la concorrenza: spunta una big di Serie A

Lorenzo Lucca è una delle alternative del Napoli per l'attacco, ma sul bomber dell'Udinese ora c'è anche il Milan. Lo scrive Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, direttore di Tuttomercatoweb.com: "Tare si sta muovendo su più fronti - si legge sul portale - e uno di questi è l’attacco dove si cerca un centravanti con caratteristiche diverse da quelle di Santiago Gimenez. La prima scelta sarebbe Retegui ma la valutazione dell’Atalanta è superiore ai 50 milioni di euro. In più negli ultimi giorni si è inserita forte anche l’Al Qadsiah, che non avrebbe grossi problemi a soddisfare le esigenze del club di Percassi. Il Milan però non molla in attesa di capire se ci possono essere margini per un eventuale affondo.

E proprio viste le difficoltà a fare un’operazione del genere i rossoneri si sono subito messi al lavoro per cercare un’alternativa. E un profilo che piace molto è Lucca. La trattativa con il Napoli non si è ancora finalizzata e per questo il Milan sta valutando la possibilità di entrare in azione in maniera decisa".