Lukaku costerà la metà di Osimhen per ingaggio: svelato il vero stipendio lordo

Romelu Lukaku aspetta il Napoli, aspetta Conte, aspetta Osimhen che sta andando al Psg. Il prescelto per prendere il suo posto è lui.

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il direttore sportivo Manna, intanto, lavora sia al suo triennale da circa dieci milioni lordi a stagione - con i benefici fiscali del Decreto Crescita - sia all'operazione con il Chelsea: si tratta sulla base di venticinque milioni più bonus per il suo acquisto a titolo definitivo. Per l'ingaggio, dunque, costerà al lordo la metà di Osimhen, che prende 10 milioni netti.