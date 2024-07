Lukaku-Napoli, Romano: "Priorità assoluta per ricongiungersi a Conte, aspetterà Osimhen"

Romelu Lukaku si è promesso al Napoli di Antonio Conte, il centravanti belga aspetterà l'uscita di Victor Osimhen. A scriverlo su X è Fabrizio Romano.

L'esperto di mercato internazionale scrive sul social: "Romelu Lukaku dà priorità assoluta al Napoli, aspettandolo nel caso Victor Osimhen lasci il club. Lukaku vuole ricongiungersi ad Antonio Conte, mentre Conte vorrebbe anche Romelu. Se Osimhen dovesse partire, il Napoli sarebbe pronto ad avanzare nella trattativa con il Chelsea".

🚨 Romelu Lukaku gives total priority to Napoli, waiting for them in case Victor Osimhen leaves the club.



Lukaku wants to re-join Antonio Conte while Conte’s also very keen on signing Romelu.



If Osimhen leaves, Napoli will be ready to advance in talks with Chelsea. pic.twitter.com/OvT5Eo1dMq