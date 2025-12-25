Mainoo vuole il Napoli, dall’Inghilterra: dubbi sulla formula

Dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United da tempo nel mirino del Napoli. Secondo quanto riportato da TalkSport, il classe 2005 avrebbe maturato la decisione di lasciare i Red Devils già nel prossimo mercato invernale e il club azzurro rappresenterebbe la sua prima scelta, nonostante l’interesse di diverse squadre, inglesi e non.

I principali nodi restano legati alla formula dell’operazione. Il Manchester United, infatti, non vuole ripetere l’errore commesso con McTominay. Per questo motivo servirà pazienza: la trattativa non è ancora vicina alla fumata bianca e i tempi potrebbero allungarsi anche a causa dell’infortunio di Bruno Fernandes, che costringe lo United a rivedere le proprie scelte a centrocampo. Mainoo, assente anche nella sfida contro il Newcastle, resta dunque un obiettivo concreto ma il suo futuro è tutto nelle mani del Manchester United.