Manna, conclusi colloqui: ha parlato anche ai giocatori che andranno via

Il Corriere dello Sport oggi in edicola descrive il secondo giorno di lavoro, quello di ieri, per Giovanni Manna a Castel Volturno

TuttoNapoli.net

Il Corriere dello Sport oggi in edicola descrive il secondo giorno di lavoro, quello di ieri, per Giovanni Manna a Castel Volturno.

Il neo ds del Napoli, in attesa dell'ufficialità, ha concluso i colloqui con i giocatori, sia con quelli che resteranno che con quelli destinati ad andare via. Sarà un'estate di lungo e intenso lavoro per Manna che ha già preso possesso del suo nuovo ufficio.