Manovre in mediana: ipotesi under per far posto anche al difensore

Non solo il difensore centrale. Il Napoli nel mercato di gennaio punta a sbloccare anche diverse operazioni 'minori', non finalizzate nell'ampia rivoluzione estiva, per ritoccare la rosa a disposizione di Antonio Conte. La priorità resta chiaramente un difensore ed il nome di Danilo è sempre in pole position, anche se il club partenopeo non ha interesse ad accontentare la Juventus con un indennizzo, tenendo presente che il 33enne bianconero può già firmare per giugno da parametro zero. Parallelamente la società lavora anche ad un avvicendamento a centrocampo e le due situazioni in qualche modo sembrano collegate perché dai movimenti in mediana può uscire fuori lo spazio in lista per aggiungere un difensore.

Un 'under' a centrocampo?

Pronto a partire c'è Michael Folorunsho, mai realmente nelle rotazioni di Conte e vicino all'addio già nell'ultima parte del mercato estivo, e da considerare ormai molto vicino alla Fiorentina. Per sostituirlo il Napoli pensa a profili anche piuttosto giovani con caratteristiche magari più da fraseggio e da raccordo rispetto all'ex Bari e Verona. I nomi che circolano, dal 2003 Jacopo Fazzini dell'Empoli al 2002 Gabriel Veiga, mai uscito dai radar dello scouting partenopeo, hanno in comune lo status di Under e permetterebbero al Napoli di liberare anche un posto in lista per far entrare eventualmente il difensore centrale. Ad oggi il Napoli infatti non ha ulteriori slot e le possibili partenze di Zerbin e Rafa Marin non liberano posti per nuovi arrivi.