Mario Rui via, il Napoli cerca anche un esterno mancino: da Spinazzola a Dedic, tutte le idee

Il Napoli dovrà consegnare ad Antonio Conte un rinforzo anche per la corsia mancina. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli dovrà consegnare ad Antonio Conte un rinforzo anche per la corsia mancina. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Spinazzola a fine mese andrà in scadenza di contratto con la Roma, per il Napoli è un’opportunità concreta. Il direttore sportivo Manna si è confrontato con Conte, gli unici dubbi possono riguardare la tenuta fisica del calciatore che ha fatto fatica a trovare continuità dopo il grave infortunio rimediato in Nazionale all’Europeo del 2021.

A sinistra Mario Rui è in uscita, ci sono dei colloqui avviati con le tre big di Portogallo: Benfica, Porto e Sporting Lisbona. Conte immagina per Olivera un doppio ruolo: braccetto sul centro-sinistra ed esterno a tutta fascia nel 3-4-3 su cui lavorerà nei ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro. La ricerca si estende anche a livello internazionale: piacciono Amar Dedic, esterno bosniaco classe ‘2002 del Salisburgo adattabile su entrambe le corsie, e Borna Sosa, freccia mancina dell’Ajax convocata anche dalla Croazia per gli Europei".