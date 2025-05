Obiettivo del Napoli a gennaio, il Chelsea bussa allo United per Garnacho: fissato il prezzo

Il Manchester United ha comunicato al Chelsea che dovrà pagare 65 milioni di sterline (equivalenti a poco più di 76 milioni di euro) per poter pensare di acquistare Alejandro Garnacho la prossima estate. La notizia è data da The Sun in Inghilterra.

6 gol e due assist per lui in 34 presenze in questa Premier League, a dir poco deludente per lo United, 11 gol e 10 assist considerando anche le coppe. Il fantasista argentino non è considerato incedibile, come si è visto già a gennaio, quando è stato a lungo accostato anche al Napoli in Italia. La prossima sessione di mercato dunque potrebbe coincidere con il suo addio, questa volta. Il suo contratto è a scadenza il 30 giugno 2028.