Mediaset annuncia: "A Conte è stato promesso un grande mercato a giugno"

Voto 5.5 al Napoli per il mercato di gennaio che si è aperto con l'addio di Kvara al Psg e si è concluso con Okafor al suo posto come rinforzo in attacco: "Antonio Conte non l’ha mandato a dire: si aspettava un mercato completamente diverso da quello che gli è stato fatto. Soprattutto la mancata sostituzione di Kvaratskhelia (Okafor non può essere la soluzione giusta) turba l’allenatore che però punta dritto l’obiettivo scudetto. Conte si aspettava qualcosa di più anche in difesa, ma gli è stato promesso un grande mercato a giugno".

