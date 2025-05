Mediaset - De Bruyne potrebbe convincere Conte a restare al Napoli

Kevin De Bruyne, sogno o realtà? Il Napoli ci prova. Il possibile arrivo sotto il Vesuvio del belga, scrive Sportmediaset, farebbe certamente felice Antonio Conte, che da gennaio lamenta la mancata sostituzione di Kvara, e potrebbe anche convincere il tecnico pugliese a continuare la sua avventura in azzurro anche nella prossima stagione. Il Napoli prepara la festa e intanto sogna in grande.

