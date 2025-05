Dal Belgio - A De Bruyne piace l'Italia: ha già avuto feedback positivi da Lukaku e Mertens

Piovono conferme anche dal Belgio in merito all'interesse del Napoli per Kevin De Bruyne e alla trattativa in corso con il suo entourage. Sacha Tavolieri, esperto di mercato belga, si esprime così su X: "I rappresentanti di Kevin De Bruyne hanno incontrato il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna la scorsa settimana.

De Bruyne è desideroso di trasferirsi in Italia dopo i riscontri positivi con i suoi compagni di squadra in nazionale Romelu Lukaku e Dries Mertens. Il Napoli dovrebbe presentare una prima offerta scritta la prossima settimana per avere una panoramica delle aspettative del KDB".