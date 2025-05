KK - Accelerata per Bonny! Il Napoli fa all-in: può essere il primo colpo estivo

vedi letture

Non solo Kevin de Bruyne, il Napoli lavora anche all'attacco in vista della prossima stagione. Con Bonny in pole, secondo Radio Kiss Kiss Napoli. Valter De Maggio, nel corso di 'Radio Goal', lancia un'altra notizia: "Il Napoli accelera per Bonny, anzi fa all-in su Bonny, che è una richiesta di Conte e Manna. Il bomber del Parma a fine stagione potrebbe diventare il primo acquisto per la prossima stagione".

Su De Bruyne, invece, De Maggio si era già espresso così: "Il grande sogno, che sembrerebbe qualcosa di enorme e irrealizzabile, è invece un sogno realizzabile. Occorre cautela, perché evidentemente sul calciatore - che non rinnoverà col City e quindi andrà in scadenza - c'è una concorrenza agguerrita. Ma c'è un elemento che potrebbe far sì che la trattativa, che esiste, si concretizzi. De Bruyne vuole Napoli e Conte, ma serve cautela per la concorrenza.

Ci sarebbe una commissione alta da corrispondere all'agente. De Bruyne ne sta discutendo con la moglie, che è innamorata di Napoli, tant'è che per sua scelta i due si sono sposati a Sorrento. Il calciatore vorrebbe vivere quest'esperienza a Napoli con Conte. E Lukaku cerca di convincerlo. Ne parla anche con Mertens suo ex compagno di nazionale".