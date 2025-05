Il Napoli insiste per Frattesi: Raspadori è la carta per convincere l'Inter

Grande protagonista con la rete decisiva al Barcellona, Davide Frattesi resta nel mirino del Napoli per la prossima stagione. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Occhio a Raspadori, soprattutto se il Napoli si dovesse fare avanti per trattare l’acquisto di Frattesi" si legge. Dunque l'Inter sarebbe pronta ad ascoltare eventuali proposte per il suo centrocampista ma solo se nell'affare eventuale venisse inserito Raspadori, uomo dai gol scudetto decisivi per il Napoli. L'ultimo a Lecce.

Frattesi, intanto, si gode il suo momento d'oro. Gol decisivo a Monaco e ora anche per la sfida col Barcellona. Anche lui è uomo dai gol pesanti ma in chiave Champions. Entra e segna. Sarà difficile strapparlo all'Inter ma a quanto pare il Napoli ci proverà. Soprattutto dipenderà dal giocatore che magari avrà voglia di ripartire in una squadra dove poter essere titolare e avere più spazio.