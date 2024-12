Mediaset - Una poltrona per due, Conte sfida Motta per Zirkzee: la situazione

vedi letture

Napoli e Juventus sono in cerca di un attaccante per gennaio, scrive Sportmediaset nella sua edizione online. Joshua Zirkzee, in crisi da quando ha messo piede a Manchester, sarebbe felice di cambiare aria. Lo United, dal canto suo, non vorrebbe dissipare l'investimento estivo. Per questo motivo potrebbe decidere di lasciarlo partire anche in prestito pur di salvaguardare il suo "asset" e rilanciarlo e monetizzare con una cessione a giugno.

Thiago Motta e Antonio Conte sono in prima fila nel tentativo di accaparrarsi l'attaccante olandese. Da una parte la Juve e il suo ex tecnico a Bologna, dall'altra il Napoli, che ha in Osimhen la carta buona per incassare denaro fresco da reinvestire. Visti gli ottimi trascorsi con Motta la scelta più facile per Zirkzee sarebbe probabilmente la Juventus. Ma i bianconeri non hanno al momento soldi freschi da investire sul mercato e, innanzitutto, devono coprire la casella del difensore centrale dopo l'infortunio di Bremer. Il Napoli, al contrario, spera di trovare nella cessione di Osimhen il denaro necessario e potrebbe anche decidere di andare all in sull'ex Bologna.

L'operazione resta in ogni caso complicata. Il Manchester United non può permettersi minus-valenze e dovrà cercare di monetizzare il più possibile. Il valore di Zirkzee, però, non può essere oggi quello della scorsa estate (42 milioni, ndr) e tra il mettere a bilancio una perdita e lasciarlo andare via in prestito, forse la seconda soluzione è la migliore.