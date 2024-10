Meret è ancora in dubbio per Empoli: indizio dall'ultimo allenamento

Non si sa ancora se Alex Meret recupererà o meno per il match contro l'Empoli. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, negli ultimi allenamenti il portiere azzurro ha lavorato ancora a parte per tentare il recupero. Domani è fissata la ripresa degli allenamenti e ne sapremo di più, le sue condizioni saranno valutate. Se non dovesse farcela per Empoli, ce la farebbe certamente per la partita successiva col Lecce.

Intanto l'agente di Meret, Federico Pastorello, ha parlato così del possibile rinnovo: "Abbiamo dei contatti, anche prima della sosta. Alex è molto contento della stagione, è a Napoli da 5 anni e si trova molto bene. Non escludo la possibilità di arrivare ad un accordo, ma c'è una trattativa da fare. La cosa importante è che le parti siano in contatto".