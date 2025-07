Musah, beffa Milan: ha rifiutato 25mln dal Napoli e ora non ci sono offerte

25 milioni di euro, a inizio mercato, erano in arrivo dal Napoli per Yunus Musah, ma gli azzurri hanno fatto un passo indietro e soprattutto il Milan aveva ritenuto troppo bassa quella cifra. Ora, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, per l'americano, cresciuto nel vivaio dell'Arsenal, al momento non ci sono trattative calde, ma solo interessamenti dalla Premier League, come quello del Nottingham Forest.