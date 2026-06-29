Il Napoli vuole evitare errori alla Gaetano: prima decisione per i gioiellini Rao e Hasa

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Luis Hasa, classe 2004, ed Emanuele Rao, classe 2006, si sono messi in mostra in Serie B: Allegri li valuterà nel ritiro di Dimaro.

Il Napoli vuole puntare sui giovani e nel ritiro estivo Massimiliano Allegri avrà l'occasione di valutare da vicino alcuni dei prospetti più interessanti del club. Tra questi c'è Emanuele Rao, classe 2006 reduce da un'ottima stagione in Serie B con il Bari, considerato un profilo da seguire con grande attenzione. A scriverlo è Il Mattino oggi in edicola.

Il Napoli vuole evitare errori alla Gaetano

Anche Luis Hasa, nato nel 2004 e protagonista di una buona annata alla Carrarese, rappresenta una risorsa importante per il futuro. Se non dovesse trovare spazio in azzurro, potrebbe partire in prestito, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo a titolo definitivo. L'obiettivo è evitare di ripetere gli errori commessi con Gianluca Gaetano, esploso lontano dall'azzurro e oggi tra i centrocampisti più richiesti della Serie A.