Il Napoli vuole evitare errori alla Gaetano: prima decisione per i gioiellini Rao e Hasa
Il Napoli vuole puntare sui giovani e nel ritiro estivo Massimiliano Allegri avrà l'occasione di valutare da vicino alcuni dei prospetti più interessanti del club. Tra questi c'è Emanuele Rao, classe 2006 reduce da un'ottima stagione in Serie B con il Bari, considerato un profilo da seguire con grande attenzione. A scriverlo è Il Mattino oggi in edicola.
Il Napoli vuole evitare errori alla Gaetano
Anche Luis Hasa, nato nel 2004 e protagonista di una buona annata alla Carrarese, rappresenta una risorsa importante per il futuro. Se non dovesse trovare spazio in azzurro, potrebbe partire in prestito, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo a titolo definitivo. L'obiettivo è evitare di ripetere gli errori commessi con Gianluca Gaetano, esploso lontano dall'azzurro e oggi tra i centrocampisti più richiesti della Serie A.
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